Banner zakrývá celkem 12 oken ve dvou patrech rohového domu. Zaujímá tak plochu menšího bytu. Samotný dům sice není kulturní památkou, nicméně stojí v městské památkové rezervaci.

„Tento způsob prezentace se vymyká poutačům ve volební kampani akceptovaným v historických jádrech měst chráněných jako městská památková rezervace,“ upozornil Petr Holub z Národního památkového ústavu v Brně (NPÚ).
Megabanner s portrétem premiéra Petra Fiala rozzlobil památkáře. Hynek Zdeněk

Památkáři se tak obrátili na magistrát města Brna, který konstatoval, že nejde o billboard, ale banner, a tam velikost není rozhodující. „Zároveň nejde o reklamní plachtu,“ stojí ve stanovisku magistrátu, který přesto rozhodnutí přesunul na krajský úřad.

Kraj má nyní nejen určit, zda má banner s Fialou zůstat, ale zároveň i stanovit metodický názor pro volby v následujících letech. „To, že chce magistrát do budoucna poučení, vnímáme určitě pozitivně,“ řekl ředitel NPÚ Brno Zdeněk Vácha.

Banner s portrétem Petra Fialy se stal předmětem diskusí na internetu. Všimla si ho například facebooková skupina: Přidej se a strhni to, která usiluje o veřejný prostor bez nelegální reklamy.

Na jedné z budov v historickém centru Brna na Moravském náměstí je zavěšen obrovský banner s portrétem premiéra Petra Fialy.
Autor: Hynek Zdeněk