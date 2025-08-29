Banner zakrývá celkem 12 oken ve dvou patrech rohového domu. Zaujímá tak plochu menšího bytu. Samotný dům sice není kulturní památkou, nicméně stojí v městské památkové rezervaci.
Megabanner s portrétem premiéra Petra Fiala rozzlobil památkáře. Hynek Zdeněk
Památkáři se tak obrátili na magistrát města Brna, který konstatoval, že nejde o billboard, ale banner, a tam velikost není rozhodující. „Zároveň nejde o reklamní plachtu,“ stojí ve stanovisku magistrátu, který přesto rozhodnutí přesunul na krajský úřad.
Banner s portrétem Petra Fialy se stal předmětem diskusí na internetu. Všimla si ho například facebooková skupina: Přidej se a strhni to, která usiluje o veřejný prostor bez nelegální reklamy.