Malá Julinka se nakazila v roce 2009 pneumokokem v době, když jí bylo necelých sedm měsíců. Musela být uvedena do umělého spánku, napojena na mimotělní oběh a postupně jí selhávaly ledviny a další orgány. Svůj boj o život bohužel prohrála.



Dům před dokončením

Nenávratně byl poškozen její mozek, rodina svolila k transplantaci srdíčka. „Někdo s Julinčiným silným srdcem stále chodí po světě,“ řekla její maminka Petra, která se po smrti dcery odstěhovala do Francie.

Pozemská stopa po dívce pokračuje nejen díky jejímu srdíčku, naději dalším dětem chce nyní poskytnout Brno. Dokončuje Dům pro Julii. „Je jedním z prvních hospiců v ČR, který se věnuje nevyléčitelně nemocným dětem,“ řekla mluvčí brněnského magistrátu Zdeňka Obalilová.



Splynula s okolím

Stavba začala v srpnu 2022, dokončena bude již za pár dnů. Náklady na stavbu jsou necelých 200 milionů, z toho 86 milionů pokryla dotace z EU. „Hospic bude mít 10 pokojů, z nichž osm je určeno pro pobytovou odlehčovací službu,“ upřesnila Obalilová.

Třípatrová budova s vnitřním atriem se nachází v klidné lokalitě zahrady domova pro seniory na Kociánce. Díky architektonickému návrhu ateliéru Čtyřstěn naprosto zapadla do okolí, a to i využitím okolního svahu, do něhož dům vrostl. Pomocí pobytové střechy je možné sejít z procházky po okolí rovnou dovnitř domu.

Fotogalerie 20 fotografií Brno dokončuje stavbu hospice Dům pro Julii, bude sloužit těžce nemocným dětem. Autor: MMB/Radka Loukotová

Kromě pokojů bude v Domě pro Julii společenská místnost a prostory pro různé druhy terapií.Organizace Dům pro Julii bude pokračovat v poskytování odlehčovací a domácí péče přímo v domovech klientů,“ dodala mluvčí magistrátu.