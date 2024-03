Sága aneb Vizovský zázrak, tak se bude jmenovat představení, které 11. dubna otevře v předpremiéře a o den později v premiéře nové divadlo herce Bolka Polívky.

„Splnil se mi americký sen dostat se z Dělnického do Bílého domu. Doufám, že se tady bude všem líbit, nám hercům na jevišti a divákům v hledišti,“ řekl nadšeně Bolek Polívka.

Oprava za 13 milionů

„Rekonstrukce stávajícího sálu stála přibližně 13 milionů korun,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (46, ODS), podle které bylo potřeba nainstalovat nové stropní osvětlení a udělat změnu v dispozici hlediště.

Video Video se připravuje ... Bolek Polívka se dočkal nového divadla, bude v tzv. Bílém domě. Hynek Zdeněk

Nové vybavení dodalo i samotné divadlo. „Pořídili jsme novou technologii ozvučení a inovovali světelnou techniku, protože ne vše z toho stávajícího bylo možné využít. Teď musíme do premiéry vše zapojit a otestovat,“ dodal Polívka.

Sál Břetislava Bakaly v tzv. Bílém domě sloužil dříve jako sídlo brněnské KSČ. Pak byl dlouhé roky využíván jen jako sklad. Má kapacitu 320 míst, tedy zhruba o 30 více než mělo Divadlo Bolka Polívky na Jakubském náměstí. Má moderní vzduchotechniku, topení i polstrované sedačky.

Původní divadlo čeká oprava

Počet parkovacích míst v okolí divadla je omezen. Sál Břetislava Bakaly v centru Brna leží ovšem v blízkosti silně frekventované zastávky Česká. Na tu kromě mnoha trolejbusů jezdí i tramvaje č. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 a 12.