Brno navrhuje tři možné varianty, kam se po 29 letech fungování přestěhuje od září Divadlo Bolka Polívky. Soubor se totiž musí v létě vystěhovat ze staticky narušené budovy na Jakubském náměstí. Jisté je, že opravy domu budou trvat nekméně pět let a Polívkovo divadlo se do svého sídla již nevrátí. Natrvalo by mohlo zůastat v tzv. Bílém domě.

„Hledáme pro divadlo nové místo. Takové, kde by působilo trvale,“ oznámila překvapivě primátorka Markéta Vaňková (ODS). Až dosud se mělo za to, že se po opravách Bolkovo divadlo do „své“ budovy vrátí.

První preferovanou variantou je podle primátorky přesun divadla do Bílého domu, do Sálu Břetislava Bakaly, který je dlouhodobě uzavřený. „Pan Polívka se tam byl včera podívat na technické zázemí,“ řekla na zastupitelstvu primátorka Vaňková (ODS).

délka: 01:33.99 Video Video se připravuje ... Primátorka Brna Markéta Vaňková k přesunu Divadla Bolka Polívky na nové působiště. Jiří Nováček

Druhou možností je podle ní rychlé statické zajištění prostor, kde Polívkovo divadlo nyní působí. To však nepřipadá zřejmě v úvahu.

Poslední a nejméně pravděpodobnou variantou je opozicí a částí divadelníků ostře odmítané souběžné působení v divadle Reduta za Zelném trhu spolu s Národním divadlem Brno. O problému se zastupitelé vydrželi přít půldruhé hodiny.

Reduta je poslední možností

Přesun divadla do Bílého domu do Sálu Břetislava Bakaly, kde dříve sídlila brněnská KSČ, bude vyžadovat technické úpravy. „V sále je nyní sklad. Město už loni mluvilo o tom, že chce sál zprovoznit,“ řekla primátorka. Sál je v centru města, má kapacitu 320 míst, což je ozhruba 30 více než ve stávajícím místě Polívkova souboru.

Brno stále ještě zvažuje i to, že by se podařilo opravit současné prostory v domě na Jakubském náměstí, kde Polívkovo divadlo 29 let působí. „Narážíme na vyjádření statika, že to není pravděpodobné. Ale se statikem stále jednáme,“ nastínila Vaňková.

Opravy rozsáhlého domu, kde vedle Polívkova divadla sídlí i univerzitní kino Scala, si podle expertízy vyžádá půl miliardy korun. Nejdříve by mohlo být hotovo až za pět let. Souběžné působení Národního divadla Brno a Divadla Bolka Polívky v Redutě označila primátorka za úplně poslední možnost.

Vaňková: Polívka je fenomén

Vaňková se zároveň ostře vymezila vůči prezentaci problému opozičními zastupiteli z Žít Brno a Zelených. Stejně tak nepřímo zkritizovala vedení Národního divadla Brno.

„Bolek Polívka je nositelem Ceny města Brna. Ze sociologického průzkumu vyplynulo, že Brňané vnímají jako velké osobnosti Brna Leoše Janáčka, Gregora Johanna Mendela a také Boleslava Polívku a Miroslava Donutila. Je to brněnský a moravský fenomén a za celý život měl možnost Brno opustit, ale rozhodl se tady zůstat. Zasloužil by si spíš vděk, ne reakce, se kterými jsem se setkala,“ prohlásila za potlesku koaličních zastupitelů Vaňková.

Variant, kam s Polívkovým divadlem, zvažoval prý magistrát hodně. „Panu řediteli Národního divadla Brno Glaserovi jsme zadali manažerský úkol, který měl směřovat k nalezení možných variantních řešení problému,“ řekla Vaňková.

„Od manažerů divadel, které jsme si sami vybrali do čela městských institucí, bych očekávala také nějakou míru empatie a vstřícnost v podobných krizových věcech,“ vzkázala Vaňková.