Střelec

Milí Střelci, vše vám půjde rychle do hlavy, což jste potřebovali. Konečně jste se dostali do správného pracovního tempa a nadřízený to ihned ocení. Podaří se vám dokončit vše, co jste nestihli. Vrhněte se také na opravy, je třeba zkontrolovat spoustu věcí.