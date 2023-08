To byla změna! Zatímco celé pondělí primátorka Brna Markéta Vaňková (46, ODS) tvrdila, že snímek, který zachytil ji a náměstka Roberta Kerndla (52, ODS) s látkou nápadně připomínající kokain, je podvrh, večer bylo vše jinak! Pro TV Nova primátorka připustila, že fotka mohla vzniknout, jen si nepamatuje za jakých okolností, a nabídla svou rezignaci. „Je to vážné,“ uvedl například Břetislav Štefan z ČSSD.

Vaňková nevyloučila, že by to´fotka mohla pocházet ze setkání s náhodnými lidmi v centru Brna před dvěma nebo třemi lety.

„Byli jsme na společenské události, která se protáhla do nočních hodin, a když jsme se vraceli, narazili jsme v centru na skupinu mladých, veselých lidí, se kterými jsme se dali do řeči a strávili s nimi několik desítek minut," řekla v televizi. Jestli se tehdy stalo to, co je na fotce, si však nepamatuje.

Jaká látka je na fotce, nedokázala říci. S tvrdými drogami podle svých slov zkušenosti nemá. Připustila, že si občas dá skleničku vína či piva nebo legální přípravky z konopí HHC.

Primátorka Brna a náměstek na fotce s bílým práškem! Možná to není fotomontáž, připustila Vaňková

Odstoupím, když si to budou přát

Primátorka zároveň uvedla, že odstoupí z funkce, pokud k tomu bude koaličními kolegy vyzvána. V současnosti vládnou v Brně ODS s TOP-09, hnutím ANO, Lidovci a starosty a ČSSD. Drží 46 z celkem 55 zastupitelských mandátů. První reakce na „aférku“ jsou spíše vlažné.

„Musíme se o tom pobavit s kolegy a také s paní primátorkou si to musíme vyjasnit. Zatím ale nemám podrobnější informace, tak se k tomu nemohu více vyjádřit," reagoval první náměstek primátorky René Černý (ANO).

„Je to vážné, na druhou stranu je dobře, že to paní primátorka nebagatelizuje. Každopádně to vidím na vyvození osobní odpovědnosti z její strany,“ řekl Blesk.cz zastupitel za ČSSD a starosta městské části Líšeň Břetislav Štefan.

„Nebudu to hodnotit, mám plno práce s rezidenčním parkováním. Pokud bude svolán klub, určitě to probereme,“ uvedl starosta Brna-Sever Martin Maleček (Lidovci a Starostové).

Drogový expert: Kdyby brala, poznal bych to

Zastání primátorka našla u ředitele poučnosti Podané ruce Jindřicha Vobořila, který je dlouholetým expertem na drogovou problematiku. „S paní primátorkou se známe dlouhá léta pracovně. Vylučuji, že by užívala tvrdé drogy, to bych poznal,“ řekl Vobořil.

Způsob, jakým autor „vytáhl“ fotku primátorky ze soukromé akce a umístil na sociální sítě, odsoudil. „Jsem téměř stoprocentní abstinent, podobným akcím se vyhýbám. Tohle je ovšem za hranou. Nejsme v puritánské zemi, tohle není na rezignaci. Souhlasil bych, kdyby šlo o veřejného bijce proti drogám, který si je v soukromí dopřává. To není tento případ,“ shrnul Vobořil.

HHC legální, ale...

Látka HHC, kterou si primátorka podle svých slov občas dopřeje, by se podle novely zákona o drogách měla ocitnout na seznamu zakázaných respektive výrazně regulovaných omamných látek.

„Je legální, řekněme, že je v šedé zóně. Nový zákon by její dosažení měl regulovat. Třeba zákazem prodeje lidem do 18 let, zákazem prodeje na dálku, jednotným balením,“ upozornil Vobořil.

