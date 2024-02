Do zemědělské techniky investovali miliony korun, mnozí se na mnoho let zadlužili. Nyní ale sami bojují za pouhé přežití. Zemědělci z jižní Moravy ve čtvrtek protestovali proti politice Evropské unie na česko-slovenské hranici u Hodonína. Přijeli je podpořit i jejich kolegové ze Slovenska a Maďarska.

Přechod mezi Hodonínem a Holíčem byl ve čtvrtek dopoledne neprůjezdný. Zablokovaly ho stovky traktorů z obou stran hranice. Pro řidiče to přesto velký problém nebyl, o protestu většinou věděli a cestu odložili. Ty, kteří nebyli informováni, směřovali policisté na nedaleký přechod v Sudoměřicích.



Zemědělci: Nesmíme orat!

Hlavní protest se konal na společné hranici, kam se muselo pěšky. Celou přibližně kilometrovou trasu lemovaly traktory zemědělců.

„Trápí nás Green deal. Pracujeme v kopcovitém terénu, kde nesmíme orat. Území je navíc rozděleno na pásky,“ upozornil Radek Bula (46), který přijel na protest z Kašnic. Družstvo Roživa, kde pracuje, muselo už ukončit živočišnou výrobu. „Donutily nás k tomu velmi nízké výkupní ceny,“ vysvětlil.



Obrovské papírování

O dobytek se ještě stále stará Jiří Navrátil (56) z Rudic. „Snažíme se to nějak udržet, ale je to čím dál těžší. Nás ovšem nejvíce trápí obrovská byrokracie. Je to spousta papírování a kontrol, je to už neúnosné,“ popsal administrativu zavedenou v EU.

Jak říká sám, na stará kolena se stal zemědělcem i Jiří Veselý (81) ze Strachotína. Až do šedesáti jsem byl řidičem v ČSAD. Zemědělství s vinařství se věnuji posledních 20 let. „Pro nás jsou největším problémem nerovné podmínky při rozdělování dotací. Jsme v situaci, že už máme vážně velký problém vůbec přežít,“ upozornil Veselý.

Fotogalerie 23 fotografií Jiří Veselý (81) ze Strachotína upozornil na nerovné podmínky při rozdělování zemědělských dotací. Autor: Hynek Zdeněk

Všichni oslovení zemědělci tvrdili, že nikdo z nich nehledá v protestech politický cíl.uvedli souhlasně.