„Nájemní smlouva na deset let nám začala v lednu 2022. Školní rok jsme začali normálně v září. Když skončil, došel nám v červenci 2023 dopis, že se od září přímo u školy začne stavět. Pronajímatel nás přitom předtím ubezpečoval, že se tam žádná stavební činnost nechystá,“ řekl ředitel školy Břetislav Svozil.

Staveniště hned za okny

„Začalo peklo. Přestože bylo horko, nebylo možné otevřít ve třídě okna. Ze staveniště šel strašný hluk a prach. Dcera si stěžovala na velké bolesti hlavy, měla problém i se soustředěním. Problémy měly nejen děti, ale i učitelé,“ řekla maminka žákyně 6. třídy Patricie Twardowská.

Rodiče žáků vzápětí sepsali protest, v němž žádali školu o nápravu. „Stěžovali si i učitelé, jedna pedagožka nám kvůli tomu podala výpověď. Domluva s developerem ale nebyla možná. Když pak prostředí zkontrolovali hygienici, označili ho za nevyhovující. Je logické, že tady nemůžeme tady zůstat, odcházíme,“ dodal ředitel Labyrinthu.

Limity vysoce překročeny

Hygienici měřili ve třídách množství oxidu uhličitého (CO₂). „Maximální povolený limit je 1500 ppm, přičemž negativní vjemy vysoké koncentrace CO₂ začínají u 1000 až 1 200 ppm. Projevují se bolestmi hlavy, nesoustředěností, nevolností a únavou. V 6. C bylo zjištěno 4 199 ppm, v 8. A to bylo 2 841 ppm a v 7. C dokonce 4 912 ppm,“ upozornili ve své zprávě hygienici.

Problém ve škole byl i s hlučností, a to přesto, že okna ve třídách byla prakticky po celou dobu zavřená. Nejen kvůli hluku, ale i vysoké prašnosti ze stavby. Zatímco normy povolují maximální hlučnost 65 decibelů, ve škole Labyrinth naměřili hygienici 77,7 decibelů. Redakce oslovila developerskou firmu, aby se k problematice vyjádřila. Žádná reakce zatím nepřišla.

Deváťáci mají smůlu

Labyrinth je škola s rozšířenou výukou angličtiny. Je první laboratorní školou (plně spolupracuje s univerzitami a snaží se jejich nejnovější objevy aplikovat do výuky) v ČR.

Dočasně se stěhuje o 700 metrů dál do univerzitních objektů. Kvůli stěhování škola neotevře v příštím školním roce novou gymnazijní třídu. Vytvoří ji až ve školním roce 2025/2026.