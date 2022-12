Hasiči dorazili na místo před 11. hodinou. „Lidé se evakuovali ještě před naším příjezdem," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Hořící krabice s chemickými látkami se podle něj nacházela mimo učebny.

Hasiči požár zlikvidovali pomocí přenosných hasicích přístrojů, místnost následně odvětrávali, měřili, zda do ovzduší neunikly nebezpečné látky. Poskytovali i posttraumatickou intervenční péči jedné z učitelek.

Čtyři děti převezli do nemocnice

Záchranná služba poslala na místo tři prostředky včetně velkokapacitního sanitního vozu. „V péči jsme měli čtyři děti do patnácti let. Vzniklo u nich podezření, že se nadýchaly zplodin při požáru chemikálií, po ošetření jsme je proto převezli k další péči do Dětské nemocnice," shrnula zákrok mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Co se přesně ve škole odehrálo a jaká vznikla škoda, zjišťují vyšetřovatelé.

