Beran

Nedělní den by vás měl povzbudit. Vaše nálada je v poslední době divná a ostatní členové rodiny vám nerozumí. Pokud to tak půjde dál, volný čas budete trávit sami. Ruku na srdce. A to přeci nechcete! Nechte se unášet silou včerejšího úplňku a pozorujte ho.