Panna

Někteří příbuzní vás sice vytáčejí, ale vy si jich nevšímáte. Jindy byste se s nimi daly do křížku, ale nyní je vám to jedno. Jste pohlceny vánoční atmosférou a soustředíte se na to, abyste měly všechno v pořádku. Po obědě si dopřejte zaslouženého šlofíka.