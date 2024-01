Zpět

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny nechal od soboty vydat zákaz vstupu do části lesa na severu Brna. Zákaz se týká plochy přesahující 31 hektarů, platit má do 20. března. Důvodem je nahodilá těžba suchých a kůrovcem napadených stromů i to, že oblast navštěvuje velké množství cyklistů, kteří nerespektují pokyny lesníků.