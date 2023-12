Více info se zájemci dozvědí u nás na webu (www.mvs.cz), kde je možné se také registrovat na přesný den a čas,“ dodala Tužinčin.

Přihlášku do projektu posílají z věznice sami odsouzení rodiče, kteří chtějí skrze organizaci své děti obdarovat a chtějí jim tak skrze dárek poslat vzkaz, že je mají rádi, i když s nimi nejsou.

Počet dárků stoupá

„Naším úkolem je kontaktovat všechny rodiny odsouzených, zjistit, jaký dárek by jejich dítěti udělal radost. Ten pak koupit, pěkně zabalit a spolu s dopisem od odsouzeného rodiče poslat rodině. V loňském roce to bylo téměř 1500 dárků. Letos je těch přihlášek přes dva tisíce,“ upozornila Anna Tužinčin, koordinátorka projektu Andělský strom.



Často se jedná o hlavní, nebo jediný dárek, který děti vězněných rodičů pod stromeček dostanou. Organizace proto dodržuje podmínku, že dárek musí být vždy nový a v hodnotě kolem 500 až 700 Kč. Dárci se mohou zapojit přes platformu darujme.cz.

Přijďte balit

Další možností je koupit přímo nějaký dárek a přinést ho v Brně na Magistrát na Dominikánském náměstí. „Přijímat je tam budeme do 15. prosince,“ upřesnila Tužinčin.



S ohledem na to, že dárků bude potřeba velké množství, hledá Mezinárodní vězeňské společenství dobrovolníky, kteří by jim pomohli s jejich balením. „V Brně to máme naplánováno ve dnech 9. až 16. prosince Více info se zájemci dozvědí u nás na webu, kde je možné se také registrovat na přesný den a čas,“ dodala Tužinčin.