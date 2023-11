Šest a půl tuny těžkou fiálu (ozdobné zakončení vrchoků pilířů - pozn. red.) vyzvedl zpět na její místo jeřáb. „Teď je zpět na svém místě. Ještě je potřeba udělat povrchové úpravy a opatřit ji ochranným nátěrem,“ řekl svatojakubský farář Jan Pacner.

I přes komplikaci s fiálou tak spěje několikaletá oprava jednoho z nejvýznamnějších brněnských kostelů ke zdárnému konci. „Pro veřejnost se otevře v prvním čtvrtletí příštího roku,“ slíbil farář.

Až pod střechu chrámu

V listopadu budou hotovy klempířské práce na střeše, kompletně hotový už je krov. „V prosinci přebereme kostel k částečnému užívání, ale zatím nebude veřejnosti přístupný. Chrám připravíme na pravidelný provoz. Musíme v něm instalovat a vyzkoušet technologie, nezbytný bude také důkladný úklid," řekl Pacner. Lešení už od části kostela zmizelo, některé části už zvenčí po opravě září novotou.

V příštím roce se návštěvníkům otevře také prohlídkový okruh pod střechou kostela. Tam bude možné si zblízka prohlédnout konstrukci 300 let starého krovu s uměleckou audiovizuální instalací s holografickými prvky. První lidé si budou moci okruh projít na jaře. Druhou atrakcí bude otevření vyhlídky ve věži.

„Máme to domluvené s památkáři, že v báni budou okénka a bude možné se z výšky 47 metrů podívat do všech stran. Z věží Petrova je sice výhled z větší výšky, ale ne do všech stran,“ těší se Pacner. Vyhlídka však bude zpřístupněná patrně nejdříve až na podzim příštího roku.

VIDEO: Tak probíhalo usazování kamenných částí na chrám sv. Jakuba v Brně letos v dubnu.

délka: 00:38.70 Video Video se připravuje ... Usazování kamenných částí na chrám sv. Jakuba v Brně. Jiří Nováček