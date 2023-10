Blíženci

Ujasněte si svoje priority a vyřaďte ze života toxické věci a lidi. Na první pohled se to může zdát jako nemožné, ale jde to. Jakmile si to uvědomíte a poté uskutečníte, celkově se vám uleví. Na chvíli zapomeňte na lásku a udělejte si pořádek sami v sobě.