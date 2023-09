Kozoroh

Začněte se zajímat o to, co si o vás myslí kolegové. Nemusíte jim mazat med kolem úst, to nemáte zapotřebí. Jen buďte více týmový hráč, protože hrajete spíše sami za sebe. Věřte, že si o vás přestanou myslet, že jste odtažití, nudní a puntičkářští.