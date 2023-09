„Utrpěl těžká zranění, postaraly se o něj naše posádky, pozemní i letecká záchranná služba. Pacienta zdravotníci ošetřili a předali k další péči do nemocnice,“ řekla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Bohumil podstoupil dvě náročné operace v Brně a v Olomouci, měl mimo jiné roztříštěný levý bérec. „Právě práce záchranářů rozhodla, že se mu dostalo rychlé pomoci,“ řekla Blesk.cz Petra Kuncová, která pracuje v manželově notářské kanceláři.

Po měsíci od nehody si může Petra oddechnout.uvedla s tím, že manžel se už těší na návrat do kanceláře.

Společně s tchánem se Petra vypravila za záchranáři osobně jim poděkovat a navíc jim předala i krabici plnou skvělých vlčnovských koláčků.

„Moc to potěšilo, co potěšilo ještě víc je, že pacient se zotavuje, měl by být do budoucna téměř bez následků a to je skvělá zpráva,“ dodala mluvčí záchranky.

VIDEO: Senior v Nové Pace vjel do cesty motorkáři, který pak po střetu letěl vzduchem. délka: 00:26.64 Video Video se připravuje ... Senior v Nové Pace vjel do cesty motorkáři, který pak po střetu letěl vzduchem. Policie ČR