„Operátorka na telefonu byla skvělá. Vzhledem k tomu, že jsem se právě chystal odejít z domu, tak jsem byl připravený a když jsem cítil, že mi ubývají síly, rozhodl jsem se jít před dům. Následně si už pamatuji jen příjezd velké sanitky a menšího vozu s lékařem. Potom mám vše už jen jako v zamlženém snu až do druhého dne odpoledne, kdy jsem se probudil,“ popsal Petr osudové okamžiky loňského 15. prosince.

Podezření na prasklou aortu

Lékařský tým a záchranářská posádka pacienta ve vážném stavu s podezřením na prasklou aortu převezli na koronární jednotku Fakultní nemocnice u svaté Anny. Podezření se potvrdilo, následovala operace a dlouhá rekonvalescence.

„Strašně jsme se s mamkou a bráchou o tátu báli, a když nám ho pak na Vánoce pustili domů, byl to ten nejkrásnější dárek, jaký jsme mohli dostat,“ svěřil se Petrův syn Dominik.

Rehabilitující pacient Petr přiznává, že myšlenky na to, co se přihodilo, se mu podařilo urovnat až s odstupem měsíců. A také měl přání, aby mohl těm, kdo mu pomohli s rychlým převozem do nemocnice, osobně poděkovat.

Což se nyní skutečně stalo. Petra mezi záchranáře doprovodila jeho manželka Martina a synové Dominik a Filip. „Byly to silné a dojemné okamžiky, na které se nezapomíná, a to pro všechny zúčastněné,“ poznamenala mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

VIDEO: Záchrana života ve Zbraslavi