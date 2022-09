Po třech měsících se ozvala Petrova maminka, aby záchranářů poděkovala. „Chtěla bych poslat velké poděkování týmu sanitky, která zachránila našeho syna Peťu. Byli povoláni k bezvědomí. Synovi selhalo srdce. Po dlouhé resuscitaci ho předali do vrtulníku, který ho přepravil do Brna,“ napsala paní Ludmila.

S masáží srdce začal otec

Důležitou roli při záchraně mladého života ovšem sehrál i otec mladíka, který skoro čtvrt hodiny prováděl dle instrukcí masáž srdce. Na první pomoc tým záchranářů navázal a tým na jednotce intenzivní péče Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Ještě dlouhá cesta

„Všem posíláme velké poděkování. Bez nich by tu už syn nebyl. Čeká ho ještě dlouhá cesta k uzdravení, ale už to, že žije, je velký zázrak. Přejeme co nejvíce takových zázraků,“ poděkovala dojatá Ludmila.

Podle mluvčí jihomoravské záchranky Michaely Bothové důležitou roli sehrála i operátorka linky 155 Milada Kožíková. „Na telefonu byla s tatínkem pacienta, který podle jejích rad prováděl masáž srdce,“ podtrhla mluvčí.

„Spojenými silami se podařilo zachránit mladý život. Našemu pacientovi přejeme, aby mu bylo každým dnem lépe,“ uzavřela Bothová.

VIDEO: Jak správně provádět resuscitaci.