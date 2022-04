Děsivé chvíle zažila dcera penzistky (82) v Brně. Když její maminka dva dny nezvedala telefon, vydala se za ní. Jenže na zvonění a bouchání na dveře důchodkyně nereagovala. Žena se tedy pokusila odemknout, to ale také nevyšlo. Seniorka totiž měla zamčeno a své klíče nechala v zámku. Problém vyřešili strážníci.

„Ihned poté, co dorazili na místo, začali zjišťovat, kudy by se k seniorce dalo nejlépe dostat. Přes operační středisko přivolali kolegy z pořádkové jednotky a mezitím oslovili sousedy, aby bylo už v předstihu jasné, odkud by šlo slanit,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.



délka: 01:19.20 Video Video se připravuje ... Brněnští strážníci se slanili ke zraněné stařence. Městská policie Brno

„To se ukázalo jako prozíravé. Jejich kolegové z pořádkové jednotky se k seniorce totiž rozhodli spustit právě ze střechy,“ pokračoval Šoba.

Když se jeden ze strážníků dostal balkonem do bytu, našel důchodkyni na zemi. „Třásla se zimou, takže ji přikryl peřinou. Kromě toho si stěžovala na bolesti hlavy a kvůli bolesti levé nohy nebyla schopna bez pomoci vstát,“ vysvětlil mluvčí strážníků.



Fotogalerie 5 fotografií Brněnští strážníci se slanili ke stařence, která ležela doma na zemi a nedokázala vstát. Autor: Městská policie Brno

Poté již nebylo problém otevřít dveře bytu a pustit k mámě vyděšenou dceru.