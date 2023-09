Přestože si užívají starobní důchod, do „starého železa“ ještě rozhodně nepatří. Jedenáctičlenná parta penzistů ve Znojmě vydatně pomáhá přetížené městské policii tím, že v blízkosti škol převádí školáky na přechodech pro chodce. Pro strážníky to znamená velkou úlevu.

Brzy ráno vstane. Oblékne na sebe reflexní vestu a do ruky si vezme výstražnou plácačku, aby mohla zastavit řidiče aut před přechody pro chodce. Pro paní Olgu (64), jednu z členek znojemského týmu penzistů, začal nový školní rok.



Už je respektují

„Už jsem se moc těšila. Jsem tady od počátku, co město tuto službu seniorům nabídlo a musím říct, že se za ty čtyři roky chování řidičů hodně změnilo. Zpočátku si ťukali na čelo a nadávali, nyní nás plně respektují. To je fajn,“ vysvětlila drobná sportovně založená žena.

Na první službě v tomto školním roce ji doprovázela ještě jedna ze strážnic. Rozhodně to ale nevnímala jako známku nedůvěry. „V ty první dny je to lepší. Aspoň mám jistotu, že to dělám dobře,“ vysvětlila se smíchem paní Olga.



Umí i první pomoc

Přestože je vyškolena jen na převádění dětí na přechodech, už se jí párkrát stalo, že ji řidiči žádali, aby usměrňovala ve vypjatých situacích dopravu. „Tím se ovšem nesmím nechat strhnout, mé pravomoci tak široké nejsou,“ vysvětlila.

Strážníci ve Znojmě využívají penzisty na přechodech v ulicích: Pražská, Legionářská, Přímětická, Loucká, Smetanova, Palackého, Rudoleckého, 17. listopadu, Křížové náměstí a Jubilejní park.

„Vyškolili jsme je nejen v dopravě, ale i v poskytnutí první pomoci. Jsou moc šikovní a nejen řidiči, ale i rodiče dětí na ně dobře reagují,“ zdůraznila mluvčí strážníků Eva Smutná.



„Zájem ze strany penzistů je poměrně velký a nám hodně pomáhají, neboť ráno bychom jen těžko dokázali obsadit všechny přechody,“ vysvětlila mluvčí strážníků.