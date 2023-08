Dělníci „poslepovali“ kontejnery, každý o váze 2,5 tuny tak, aby zajistili školákům i pedagogům potřebný komfort. To vše pod dohledem školníka Eduarda Kubrického (56).

„Bojujeme na dvou frontách. Vystěhovat zařízení ze školy a převézt je sem. Některé dny jsme lítali od rána do večera,“ popisuje muž, který si volna v létě moc neužil. Bývalý profesionální voják si ale nestěžuje.

Rozumné řešení

„Měl jsem na vojně na starosti řízení krizových situací, takže sestavit a zprovoznit během týdne kontejnerovou školu je v pohodě,“ ubezpečil. V posledních dnech před začátkem školního roku řemeslníci napojí celý objekt na vodu, kanalizaci a elektřinu. O tom, že v pondělí 4. září zasednou v učebnách první žáci, Kubrický ani na chvíli nepochybuje.

Přes okna do učeben pro 20 žáků nakukují kolemjdoucí. „Myslím, že je to rozumné řešení. Nakonec na to budou děcka ještě vzpomínat,“ svěřila se jedna z obyvatelek městysu. „Část dětí našla azyl také v budově základní umělecké školy. Je to jen na rok, zvládneme to,“ ubezpečila starostka městysu Zuzana Jandáková.

Dojde už i na radnici

Tornádo z června 2021 poškodilo v městysu devět obecních budov, dvě z nich museli zbourat. Škola se dostala mezi sedmadvacítku podpořených a schválených projektů tzv. potornádového balíku. Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo celkem dotace ve výši téměř 300 milionů korun. Měsíc po začátku kompletní rekonstrukce školy za 41 milionů začne v Moravské Nové Vsi i oprava místní radnice.

VIDEO: Tornádo natočené 24. června 2021 v Lužici.