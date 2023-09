Celkem našlo neobvyklý azyl 70 žáků ze 7. a 8.tříd. V pondělí ráno „skládačku“ okukovali. „Jsem zvědavý, jak to uvnitř vypadá a jestli se tam vejdeme. Je to hodně zvláštní,“ svěřil se Adam (13) ze 7.A.

V každé ze tříd zasedne 20 dětí. „Je to provizórium na 11 měsíců, než se vrátíme ho hlavní budovy. Věřím, že si tady i tak zvykneme, školáci i učitelé,“ mínila ředitelka základky Hana Grossmannová. Dělníci vytvořili provizorní školní budovu během dvou srpnových týdnů. Každý z 25 kontejnerů váží 2,5 tuny.

„Myslím, že je to rozumné řešení. Nakonec na to budou děcka ještě vzpomínat,“ svěřila se jedna z obyvatelek městysu. „Část dětí našla azyl také v budově základní umělecké školy. Je to jen na rok, zvládneme to,“ ubezpečila starostka městysu Zuzana Jandáková.

Dojde už i na radnici

Tornádo z června 2021 poškodilo v městysu devět obecních budov, dvě z nich museli zbourat. Škola se dostala mezi sedmadvacítku podpořených a schválených projektů tzv. potornádového balíku. Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo celkem dotace ve výši téměř 300 milionů korun. Měsíc po začátku kompletní rekonstrukce školy za 41 milionů začne v Moravské Nové Vsi i oprava místní radnice.

VIDEO: Tornádo natočené 24. června 2021 v Lužici.