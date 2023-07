Štír

Tento týden byste neměli lenit a uzavírat se do sebe. Naopak na sobě zapracujte a předveďte šéfovi, že jste opět v kondici. Pokud to bude jen trochu možné, tak se přihlaste do zajímavého letního kurzu či se zúčastněte soutěže. Prostě se rozvíjejte.