„Denně centrem města projede přes 12 tisíc vozidel. Zejména silnice I/55 je velmi vytížená. Okružní křižovatky mají zvýšit bezpečnost nejen řidičů, ale i chodců a cyklistů,“ uvedl David Fiala, ředitel brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic.



Zdržení kvůli hřbitovu

Silničáře při práci přibrzdil nález původního hřbitova, kde archeologové postupně ze země vytáhli přes 520 koster. „Tento nález naštěstí původní termín dokončení téměř neposunul,“ zdůraznil Fiala.

„Jakmile se dokončí rychlostní komunikace D55 od Starého Města do Bzence, uleví to městu ještě více,“ je přesvědčen starosta Veselí nad Moravou Petr Kolář (48, TOP 09). Téma tranzitní dopravy se ve městě řešilo 20 let.



Středový ostrov má průměr 11 metrů. Práce stály 45 milionů korun bez DPH.