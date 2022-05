„O existenci hřbitova jsme věděli. Kostel Panny Marie sloužil ve Veselí nad Moravou jako hřbitovní kaple od 13. až do 19. století,“ uvedla vedoucí archeologického výzkumu ze společnosti Archaia Brno Michala Přibylová.



Přímo u kostela ale nebylo dostatek místa. Proto se kvůli omezenému prostoru pohřbívalo i za hřbitovní zdí a častokrát i do několika vrstev.vysvětlila Přibylová.

Archeologové zatím z osmi desítek hrobů vyzvedli ostatky už asi stovky lidí. Nyní přitom kopou v části silnice, která je od kostela více vzdálena. V červnu budou pokračovat úsekem přilehlým ke hřbitovní zdi.



Tento hřbitov zanikl v roce 1834 po epidemii cholery. Nahrazen byl ovocným sadem. Později sad zmizel a nahradila ho frekventovaná silnice I/54. Na jejím křížení se silnicí I/55 nyní vznikají dva kruhové objezdy.

Co se s ostatky bude dít dál, není zatím jasné. Nejprve se jimi budou zabývat antropologové, kteří je následně převezou do Muzea Hodonín. To rozhodne, zda je uloží do depozitáře, nebo budou pohřbeny na některém ze současných hřbitovů.