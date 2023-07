Býk

I když se vám tento týden v práci příliš nedařilo, neklesejte na mysli. Věřte, že to může být ještě horší, proto se udržujte v mentální čistotě a nevztekejte se kvůli maličkostem. Pokud by se vám to nepodařilo, dostali byste se do problémů s šéfem.