Vedení Brna a Masarykovy univerzity dál hledají řešení, které by umožnilo kinu Scala pokračovat v provozu. Budova na Jakubském náměstí, která poskytla azyl také Divadlu Bolka Polívky, má podle statiků v havarijním stavu nosnou část střechy. Město, kterému objekt patří, proto počítá s rekonstrukcí za 500 milionů. Zatímco Polívka už získal azyl v Bílém domě, kino zůstává v nejistotě.

Ve hře zůstává možnost, jak prodloužit dobu užívání budovy, kde kino hraje, a současně najít náhradní prostory. še má nyní v rukou Rada města Brna. Pokud kývne, proběhne statické posouzení celé budovy na Jakubském a Moravském náměstí, kde sídlí Divadlo Bolka Polívky a kino Scala.

Průzkum by proběhl ve dvou fázích, přičemž první je v plánu na letní prázdniny. V případě kladného vyjádření statika by zde mohly obě kulturní scény fungovat od podzimu až do konce roku 2023.

Hledá se kompromisní azyl

„Získali bychom tak víc času pro nalezení a případnou úpravu náhradních prostor pro kino Scala. Situaci komplikuje to, že adekvátní místo se stejným zázemím a kapacitou v Brně není k dispozici. Zcela jistě by tak muselo jít o značný kompromis,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Druhá fáze průzkumu by se pak měla odehrát v lednu a únoru 2024.

„Vítám možnost, že by po prázdninovém statickém posouzení celé budovy mohlo Univerzitní kino Scala fungovat i na podzim. Stejně tak oceňuji snahu města hledat řešení v podobě alternativních prostor,“ reagoval rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Vliv na budoucnost univerzitního kina budou mít nejen závěry podrobného technického průzkumu budovy, ale i očekávané finanční náklady či nabídka náhradních prostor od města. Univerzita sama adekvátní místo není schopna nabídnout.

Bolek v Bílém domě

Naopak druhý nájemník, který musel dům na Jakubském náměstí opustit už má jasto. Divadlo Bolka Bolívky bude pro příští sezónu hrát svá představení v Bakalově sálu v Bílém domě.

Sál disponuje kvalitními polstrovanými sedačkami a má kapacitu 300 míst, tedy dokonce o pár víc, než má stávající Divadlo Bolka Polívky. Problém není ani s akustikou. Sál je možné v zimě vytápět a v létě chladit. Schází v něm sice jevištní a projekční technika, ale tu by bylo možné přesunout ze stávajícího Bolkova divadla.

