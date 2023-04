„Scala je nenahraditelnou součástí Brna. Nechápali jsme, jak by mohl magistrát dopustit, aby obyvatelé města o tento klenot přišli,“ uvedli členové petičního výboru Ondřej Kocar s Daliborem Jelínkem. Sami se považují za běžné návštěvníky kina.



O budově se jedná

Petici, která je dosud pouze v elektronické podobě, už podepsalo téměř čtyři tisíce lidí. V pátek 28. dubna od 18 hodin bude v kině i v papírové podobě. Petenti přiznávají, že chtějí radnici odradit od myšlenky, historickou budovu prodat.

Vedení města o budoucnosti Scaly jedná. „V tuto chvíli není k tématu nic nového. Pokud nám bude petice oficiálně doručena, tak se jí samozřejmě budeme zabývat,“ řekl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.



Sídlí tam i Bolek

Klíčové může být rozhodnutí statika, který má do 30. dubna navrhnout harmonogram podrobného stavebně-diagnostického průzkumu budovy. „Ten nelze realizovat za provozu,“ vysvětlila na facebooku Masarykova univerzita, která kino v městském objektu provozuje. Průzkum podle ní může trvat dva až čtyři měsíce.



Ve stejné budově, v níž sídlí kino Scala, je i Divadlo Bolka Polívky. To už ale zřejmě problém, co bude s budovou řešit nemusí. S městem se dohodlo na přesunu do tzv. Bílého domu, kde může mít svou trvalou scénu. Pro zahájení představení zbývá dořešit jen drobné detaily.

VIDEO: Kino Scala neslouží jen k promítání filmů. Přednášku tam měl např. Zdeněk Růžička (40), který byl 20 let závislý na pervitinu. Na riziko závislosti tam upozorňoval studenty.