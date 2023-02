Brněnské Divadlo Bolka Polívky a Univerzitní kino Scala s okamžitou platností přerušily provoz! Prozatím do 24. února. Důvodem je narušená statika střechy. Posudek statika vznikl v souvislosti s rekonstrukcí divadla, kterou připravuje město Brno.

Podle znalce je konstrukce železobetonových vazníků střechy nad sály divadla i kina Scala v nevyhovujícím stavu, potřebuje stabilizaci a opravu.

Divadlo vrátí vstupné

U Bolka bude trvat nedobrovolná pauza zatím do 24. února. „Pevně doufáme, že se během této doby podaří nalézt řešení. Děkujeme divákům za pochopení a věříme, že v této pro nás výjimečné situaci jejich přízeň neztratíme,“ reagovala projektová ředitelka Simona Kostrhunová.

„Za všechna zrušená představení bude divadlo vracet divákům vstupné,“ potvrdil mluvčí divadla Michal Adamík.

Dočasné přerušení provozu se dotkne také naplánovaných akcí pro veřejnost v kině, stejně jako kurzů filozofické fakulty v sále Scaly. „Masarykova univerzita nemůže akceptovat sebemenší riziko ohrožení zdraví v prostorách, které užívá, proto se rozhodla provoz Univerzitního kina Scala pro veřejnost přerušit, a to až do vyřešení této záležitosti ze strany majitele objektu,“ řekl mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Zjišťuje se, co dál

Odborníci ze stavební fakulty nyní spolu se statikem zjišťují, zda lze po dílčích opatřeních udržet provoz obou kulturních zařízení do konce aktuální sezony.

„Nájemci v této části objektu, tedy Divadlo Bolka Polívky a Masarykova univerzita, byli o vzniklé situaci informováni a bylo jim doporučeno, aby do doby, než budou opatření přijata, zastavili provoz pro veřejnost,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Stoletá tradice

Do divadla se vchází z Jakubského náměstí, do kina s podzemním sálem z Moravského náměstí. Jde však o jeden stavebně propojený blok budov. Tradice kina sahá do dob první republiky, divadelní provoz zde začal po druhé světové válce, v sále nynějšího Polívkova divadla dříve působilo Satirické divadlo Večerní Brno.

