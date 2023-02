Lev

Slunce bude až do 17. února v opozici k vašemu znamení, a proto si zasloužíte odpočinkový režim. Až doposud jste vše zvládali, ale ode dneška až do konce dalšího týdne to budete mít náročnější. Vyhýbejte se stresovým situacím, popřípadě je berte s nadhledem.