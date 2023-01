Tehdejší restauraci umístil architekt Jaroslav Černý na střechu třináctipodlažního paneláku ve Voříškově ulici. „Byla v blízkosti tehdejšího závodního okruhu a nabízela výhled na závody. Dostala proto název Grand Prix,“ vysvětlil místostarosta Kohoutovic Ondřej Švéda.



Z kavárny disko

Lidé se pohledem z kavárny na závody mohli kochat v letech 1978 až 1986. Poté došlo ke změně trati. To kavárnu ještě neohrozilo. Sloužila až do roku 1989.

„Krátce po revoluci byla kavárna nahrazena diskotékou. To ale místním obyvatelům nevyhovovalo, tak brzy zanikla. Poté v ní byly 21 let kanceláře. V roce 2019 se opravil plášť a od té doby zela prázdnotou. Nyní jsme investovali pět milionů korun do interiéru, abychom ji zpřístupnili,“ pokračoval Švéda.



Kanceláře a nádherný výhled

V bývalé kavárně jsou opět kancelářské prostory, které zabírají asi 2/3 plochy. „Ve zbylé třetině vznikl prostor, který jsme se rozhodli využívat pro nejrůznější akce, například jednání městské rady, na vítání občánků, na přednášky či pro kluby seniorů. Zájemci si ho mohou i pronajmout,“ upřesnil místostarosta brněnských Kohoutovic.

Z bývalé kavárny je úžasný výhled. „Pokud je dobré počasí, tak je vidět Pálava. Ve večerních hodinách je zase možné zahlédnout i zářící Vídeň,“ popsal Švéda.



Radnice zároveň nechala obnovit původní nápis Grand Prix.dodal s nadějí místostarosta této brněnské městské části.

délka: 01:34.13 Video Video se připravuje ... Kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána se po 72 letech opět stane dominantou Bzence. Replika stavby zničené na konci 2. světové války Němci navíc nabídne i rozhlednu. Hynek Zdeněk

