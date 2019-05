Brno chce postavit cyklostezku mezi městskými částmi Žebětín, Kohoutovice a Bystrc. Stezka dlouhá 1,5 km by měla stát 16 milionů korun. Cyklostezku si tu lidé přáli.

Investici by mělo zaplatit město Brno. Rada vyčlenila 16 milionů, schválit to musí zastupitelstvo. „Stezka bude navazovat na příjezdovou komunikaci k penzionu Eliot a končit za tunelem pod starou německou dálnicí, kde se bude nacházet brána se speciálním roštem, aby se zabránilo úniku zvěře z obory Holedná,“ uvedl starosta Žebětína Vít Beran.

Z místa se budou moct cyklisté i chodci dostat do Údolí oddechu v Bystrci nebo přes oboru nahoru do Kohoutovic. Díky cyklostezce se zvýší bezpečnost lidí, kteří musejí překonávat takzvanou starou dálnici.

„Zvlášť pro rodiny s dětmi je nebezpečné se v této oblasti pohybovat,“ uvedl brněnský radní Jaroslav Suchý. Se stavbou stezky by se mělo začít v září a hotovo by mělo být ještě letos.

Díky asfaltovému povrchu a dostatečné šířce cyklostezky se podle něj sníží bezpečnostní rizika, ale také se lidem zpříjemní procházka a výlety na kolech na Brněnskou přehradu, do údolí Bílého potoka, do obory Holedná nebo až do centra města.

Stezku si lidé přáli

Cyklostezku mezi Žebětínem, Kohoutovicemi a Bystrcí si přáli lidé. Projektu v roce 2017 dali největší podporu v prvním ročníku takzvaného participativního rozpočtu. Lidé v něm vybírali z 83 projektů, na realizaci bezmála dvaceti nejúspěšnějších dalo město 20 milionů. Letos je třetí ročník a město vyčlenilo na projekty navržené obyvateli města 35 milionů.

