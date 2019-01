Střelec

Ochrannou ruku nad vámi drží i hvězdy, protože se v rodině schyluje k nepohodě. Stále vás trápí jeden jediný člen, který má neustále námitky. Moc by vás zajímalo, jak to všechno dopadne. Nepřelívejte olej do ohně. Však ono se to nakonec vysvětlí.