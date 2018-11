Zpět

Ještě pár hodin, do čtvrteční půlnoci, mají občané Brna šanci radnici doporučit, co by měla prioritně zaplatit ze svého rozpočtu. Ze stovek navržených projektů postoupilo do finále 63. Ve velmi vyrovnaném hlasování zatím vede zaplacení studie na kvalitnější vodu v Brně.