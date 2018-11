„Návrh zahrnuje úpravu plochy před vchodem do školy a počítá i s nástřikem hracích prvků,“ uvedl mluvčí radnice Martin Otipka.

Na druhém místě skončil nápad nazvaný Hřiště Jedna rodina. Počítá s rekonstrukcí a vylepšením dětského hřiště mezi domy na ulici Františka Čechury.

„První návrh má rozpočet 690 000 korun a druhý 445 000 korun," uvedl koordinátor projektu Pavel Konečný.

„Kdyby se měly realizovat všechny návrhy přihlášené do třetího ročníku projektu Zelená Porubě, bylo by potřeba na to mít 4,5 milionu korun,“ doplnil Otipka.

Hřiště pro psy neuspělo

Porubané starší 15 let mohli v hlasování udělit dva kladné hlasy a jeden záporný. Nejvíce záporných hlasů dostal projekt psího hřiště s překážkami pro agility. Návrh získal sice 202 kladných hlasů, ale obdržel i 179 negativních.

Do hlasování se letos zapojilo 1689 Porubanů. Elektronicky odevzdalo hlas 1489 z nich, což je o 582 více než loni, dalších 200 lidí vyplnilo hlasovací lístky. Obdobné projekty v Ostravě fungují třeba v městských částech Jih nebo Mariánské Hory a Hulváky.

