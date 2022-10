Jediná dochovaná brána vedoucí ve středověku do Brna získá nový kabát, čekala na něj dlouho. „Měnínská brána byla naposledy rekonstruována zhruba před padesáti lety, takže si investici, kterou předpokládáme ve výši zhruba 42 milionů korun, bezpochyby zaslouží,“ sdělila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Virtuální realita

Existence brány je doložená už ve středověku, dnešní podoba pochází z období kolem roku 1500. Současné problémy se týkají hlavně kanalizace. „Historická budova se potýká s vysokou vlhkostí, prosakující kanalizací a celkově špatným stavem technických instalací, počítá se také se zásadnější rekonstrukcí výtahové šachty,“ řekla primátorka.

Oprava Měnínské brány za 42 milionů: Unikátní brněnská pamětihodnost čekala na nový kabát půl století. Markéta Malá

Uvnitř Měnínské brány bude trvalá multimediální výstava dokumentující vývoj opevnění města Brna. Plánovány jsou také krátkodobé expozice, například dobových zbraní.

„Podobně jako v minulosti bude Měnínská brána opět sloužit jako výstavní prostor. Získá ale novou, moderní náplň, která zahrne třeba i 3D virtuální realitu,“ uvedla Vaňková.

Sídlo hraček

Brno získalo Měnínskou bránu do své správy koncem 70. let. V budově se vystřídalo několik dlouhodobých expozic, naposledy zde až do roku 2020 sídlilo Muzeum hraček. „Nyní byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace, na základě projektu bude soutěžena společnost, která opravy provede. Toto výběrové řízení by mohlo začít v druhé polovině roku 2023," sdělil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.