K vidění je socha svatého Ludvíka z Toulouse ze 14.století ze zaniklého kostela svatého Mikuláše, skleněná stolní lampa z 15. století, kostýmní kord odvážného brněnského poštmistra, prvorepublikový nábytek či artefakty z jednání premiérů Klause a Mečiara o rozdělení Československa ve vile Tugendhat.

„Tentokrát nám nešlo o kvantitu, ale kvalitu vystavovaných předmětů a o to, co představují. A to jsou silné příběhy s nimi spojené,“ vysvětlil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Odvážný poštmistr

Kostýmní kord věnoval císař Leopold I. brněnskému poštmistrovi Johannu Georgu Metzgerovi za husarský kousek, kdy v roce 1663 pronikl v přestrojení do tábora tureckého vojska na Moravě a získané informace o záměrech Turků poskytl císaři. Bohatě zdobený kord má jílec z achátu. Na čepeli je vyznačen rok 1663.

Dělení Československa

Jednání premiérů Klause a Mečiara v srpnu 1992 ve vile Tugendhat připomínají na výstavě nejen židličky z jejich posezení v parku, ale i fragment kmene jerlínu japonského, pod kterým debatovali. Původní strom byl pro svůj nevyhovující stav už odstraněn a nahrazen novým. Výstava potrvá až do konce března příštího roku.