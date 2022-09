Blíženci

Milí Blíženci, stoprocentní chuť do práce vám hraje do karet. Šéfovi se vaše výkony zamlouvají a je téměř jasné, že se dočkáte pochvaly. Naštěstí vám kolegové nezávidí, a to je velké plus. Široko daleko nemáte kolem konkurenci, tak se pusťte do díla.