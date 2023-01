„Fragmenty lodi mohou klidně pocházet z doby římské nebo z raného středověku. Přesné určení doby vzniku bez analýzy ale nelze přesně určit, tento typ plavidla se objevil poprvé už před více než osmi tisíci lety,“ uvedl před časem archeolog Libor Kalčík z břeclavského muzea.



Sedm let konzervace

Fragmenty lodi poslali historici do německého Schleswigu, kde je podrobili důkladné analýze. „S největší pravděpodobností se jedná o plavidlo, které vzniklo mezi roky 1700 a 1800. Z hlediska řeky Dyje se přesto jedná o naprostý unikát,“ podotkl nyní Kalčík.

Fragmenty člunu odpočívaly od doby nálezu až do počátku letošního roku v rybníku u zámečku Pohansko. Tím se zabránilo jejich oxidaci a zničení. Nyní je archeologové za pomoci potápěčů vylovili a pošlou do Německa ke konzervování. To potrvá minimálně sedm let.



Archeologové a potápěči vylovili z rybníku u zámečku Pohansko fragmenty historického člunu. Autor: Město Břeclav

Loď sloužila pravděpodobně k převážení nákladu nebo k rybaření.vysvětlil ředitel břeclavského muzea Petr Dlouhý.