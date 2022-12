„Most, který dělníci na podzim již smontovaný vysouvali vcelku přes železniční trať, je naprostým unikátem z hlediska stavebně technického řešení i estetiky,“ řekl k nové dominantě města za čtvrt miliardy korun starosta Jiří Crha (ODS).

Lidem v Blansku konečně odpadly každodenní únorná stání na železničním přejezdu na hlavním traťovém koridoru mezi Brnem a Prahou.

Pro auta hned, pro pěšáky až v únoru

Zatímco automobilisté si odfoukli, chodci si ještě chvíli počkají. Zbývá totiž ještě instalovat bezpečnostní zábradlí a protidotykovou ochranu nad železniční tratí.

„Na nájezdech z obou stran mostu jsou do té doby prozatím umístěná betonová svodidla. Předpokládáme, že v průběhu února či března by mohl být most kompletně dokončen včetně osazení zábradlí a terénních úprav. Poté může být spuštěn provoz i pro pěší,“ doplnil stavbyvedoucí Robert Škarecký.

Tisícitunový kolos je unikátem

Hlavní nosný ocelový oblouk mostu má délku 77,6 metru s dvěma estakádními poli z předpjatého betonu. Celková délka tisícitunové nosné konstrukce je 158,4 metru. Výška nad terénem činí 9 metrů, výška oblouku 12 metrů. Zajímavostí je, že řidiči musejí překonat stoupání i klesání 8,33 procenta, což na mostech bývá méně obvyklé.