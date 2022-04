Býk

V tomto období chcete mít všechno hned, ale na to nemáte dostatek energie a ani schopností. Zatoužíte po lepším bydlení, což není špatný nápad. Nicméně to platí to pro jedince, kteří se chtějí osamostatnit. Velké změny v domácnosti byste totiž nedokončili.