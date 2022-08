Představit si léto bez vodního melounu je pro mnohé nemožné. Málokdo je ale umí vypěstovat. Jedním z těch, kteří to dokáží, je Josef Hrazdílek (62) z Hrádku na Znojemsku. Tvrdí, že zbohatnout na melounech se ale nedá.

„Letos nám počasí opravdu přeje. Je hodně slunečno, což je hlavní předpoklad pro zrání. Dále je nutný dostatek vody a speciální hnojivo. Bez zavlažování by zkrátka nic nevyrostlo,“ upozornil Hrazdílek.



Vysoké náklady

Pěstování melounů vyžaduje kvalitní sazenice. „Sadbu vozíme z Itálie, do země ji dáváme začátkem dubna. V červenci začíná úroda. Myslím, že melouny budou ještě zrát asi měsíc,“ odhaduje pěstitel.

V Hrádku na Znojemsku sklízejí melouny. Hynek Zdeněk

Co pěstitele trápí je výkupní cena. „Pro mnohé řetězce je výhodnější koupit dotované melouny z Itálie. My jim je prodáváme za 8,50 Kč/kg. Náklady jsou vysoké, jen za vodu platíme 400 tisíc korun měsíčně, dvojnásobek, co loni,“ upozornil.



Pole zmenšil

Právě kvůli tomu patří dnes mezi výjimku mezi pěstiteli. „Ještě před čtyřmi lety tady bylo pěstitelů dost, dnes to už skoro nikdo nedělá. I já jsem výrazně zmenšil plochu z původních 25 ha na současných 6 ha. Vydělat se na tom nedá,“ dodal Hrazdílek.

Nejtěžší meloun, jaký se podařilo Hrazdílkovi vypěstovat, vážil 25,5 kg. Takhle velké kusy už ale u něj nenajdete. „Obchodní řetězce vyžadují melouny mezi 3 až 8 kg, takže pěstujeme menší odrůdy,“ vysvětlil.



Jak poznat, že je meloun zralý? Podle pěstitele je nejlepším znakem tzv. žluté bříško na melounu. Pokud by ho neměl, meloun nebude ještě dozrálý. Máte-li chuť na meloun přímo z pole, u pana Hradílka z Hrádku na Znojemsku zaplatíte 12 korun za kilo.