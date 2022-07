Beran

Na pracovní povinnosti se dokážete opět soustředit a jste za to moc rádi. Pokud se pustíte do náročné práce, tak se vám ji podaří dotáhnout do konce. Nezapomínejte však na spolupráci s kolegy. I když vás pošťuchují, myslí to s vámi opravdu v dobrém.