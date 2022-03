„Projížděli jsme kolem služebním vozem a viděli vyděšenou paní, která telefonuje. Když jsme přijeli blíže, viděli jsme na chodníku ležící ženu,“ popsal strážník Ondřej Vidlička (33). „Ležela, nedýchala, nereagovala na žádné podněty,“ pokračoval.

Onou vyděšenou paní s telefonem byla dcera seniorky, její maminka byla zrovna na cestě do špitálu na vyšetření. „Dcera zavolala záchranku, ale byla v šoku. Zatímco Ondřej oživoval, já se věnovala jí,“ dodala Nikola Vítečková (28).

Děkovný dopis

Než dorazila sanitka, strážník vytrvale srdce „pumpoval“ nepřímou masáží. „Trvalo to několik minut. Pak už dorazili zdravotníci a paní si převzali,“ řekl Ondřej Vidlička s tím, že od spatření ženy do odjezdu sanitky uplynulo nejvýše 10 minut.

Seniorka přežila, její dcera poté strážníkům zaslala děkovný dopis. „Moc děkuji za záchranu života maminky, zákrok byl rychlý a profesionální,“ psala v něm. „Je to naše práce, jsme na to školeni, ale je to krásný pocit zachránit život,“ uzavřeli strážníci.

Výboj nedoporučen

Ještě blíž než nemocnice je od místa kolapsu seniorky hasičská základna. „Nikola tam rychle zaběhla pro defibrilátor. Ale ten výboj nedoporučil,“ řekl Vidlička.

„Pokud srdce nebije, výboj by nepomohl, srdce nemá jak převzít impuls. Používá se hlavně při situacích, kdy je tep nepravidelný, při arytmiích či slabostech srdce,“ vysvětlil.

Stužka od primátora

Oba strážníci byli v úterý oceněni Stužkou za záchranu života z rukou ostravského primátora Tomáše Macury.

„Událost proběhla v rámci slavnostního slibu 27 nových městských policistů. Ocenění jejich služebně starších kolegů přímo před nimi pro ně má být i motivací do výkonu služby,“ řekl mluvčí strážníků Jindřich Machů.

VIDEO: Plzeňský strážník Jakub popisuje boj o záchranu čerpadláře.

délka: 01:13.23 Video Plzeňský strážník Jakub popisuje boj o záchranu čerpadláře. Romana Vébrová