Ukrajina podle listu Kyiv Independent obvinila Rusko z únosu dětí z okupovaného Donbasu. Podle ministerstva zahraničí mělo takto být uneseno na 2389 dětí.

⚡️ Ukraine accuses Russia of kidnapping children from occupied Donbas.



According to the Foreign Ministry, 2,389 children from Russian-controlled Donbas were “illegally deported” to Russia.