Střelec

Pod blahodárným zářením planet se dostáváte do skvělého pracovního tempa. Dalo by se říci, že pro vás není nic nemožné. Nadřízenému se tím opravdu ohromně zavděčíte. Dávejte si však pozor na to, abyste si toho najednou nevzali na svá bedra moc.