Už se usmívá, zvlášť když má u sebe v bezpečí svou milovanou dcerku. Ukrajinka Albina (27) s půlroční Emilií zažily dvoudenní martyrium, než uprchly z válečné vřavy do Česka.

Mladá žena bydlící ve vesnici Pirohiv neskrývá, že z ní částečně spadly stres a obavy. „Hned jak to vypuklo, popadli jsme pár věcí a utíkali,“ svěřila se Albina. Manžel ji zavezl na hranice a vrátil se domů. Pravděpodobně se jako dobrovolník zúčastní obrany země před agresory.

Společně s dalšími uprchlíky směřovala mladá žena k polským hranicím. Ucpané silnice, zima, hodiny v nejistotě, co bude. K tomu starost o půlroční mimino. „Po desítkách hodin jsme se dostali do polské Zamosci, nocovali v přeplněné tělocvičně. Tamní lidé byli vstřícní, hrozně nám pomohli,“ popisuje mladá žena.

Vysvobození přišlo díky Natalji Vikové (52) a jejím přátelům z křesťanské školy v Brně. „Léta podporujeme tamní dětský domov. Když jsme zjistili, že děti a vychovatelky uprchly do Polska, vyrazili jsme pro ně. Vzali jsme i Albinu s děťátkem a ještě jednu maminku,“ řekla Viková.

délka: 00:12.31 Video Putine jsi vrah! Tisíce lidí demonstrovaly v Brně proti válce. Markéta Malá

Po osmi hodinách jízdy pěti auty dorazili uprchlíci do Rostěnic na Vyškovsku, kde našli azyl. Jedna z maminek s dítětem poté získala ubytování v Brně. Zbylým dvanácti obec poskytla horní patro místního muzea, které slouží jako ubytovna. „Teď se jim snažíme zajistit registraci. Menší děti by mohly po jarních prázdninách nastoupit do naší malotřídy,“ uvedla manželka starosty Marie Petříková.

Dětský domov v centrální části Ukrajiny vznikl před 15 roky jako soukromé zařízení. „Vesměs se do něj dostaly děti z ulice, které teď kvůli válce ztratily domov a střechu nad hlavou. Naše křesťanská obec zařízení dlouhodobě podporuje," řekla Natalja Viková.