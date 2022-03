„Včera jsme vytvořili osmdesát balíčků pro přijímací centrum. Dnes je to podobné,“ řekla organizátorka Barbora Antonová. Mezi dary převažuje oblečení všeho druhu. Důležité však je, aby lidé věci předem roztřídili už doma.

„Shromažďujeme především oblečení, ale na webu máme formuláře, kam lidi můžou posílat svoje nabídky věcí, které nemáme jak uskladnit, jako jsou kočárky nebo další větší vybavení pro děti," dodala Antonová.

délka: 02:03.24 Video Ukrajinští uprchlíci v Brně Blesk TV

Hlavní komunikační kanál spolku je momentálně Facebook. Darované věci nyní třídí dobrovolníci. „Velká část lidí je schopná pružně zareagovat a odběhnout třeba z práce na tu hodinu, která je tu potřeba," řekla Antonová.

Podle Antonové se v posledních dnech počet dobrovolníků zdvojnásobil. Klíčová bude ale pomoc i třeba za měsíc, až budou současní dobrovolníci unavení.

3. 3. 2022 15:41 Ruská invaze na Ukrajinu by mohla snížit celosvětový HDP o 0,5 až jedno procento a zároveň zvýšit inflaci, kalkuluje globální investiční společnost Invesco. „Analyzujeme čtyři potenciální způsoby, jakými invaze na Ukrajinu může ovlivnit světovou ekonomiku a finanční trhy. Zaprvé snížení vývozu do Ruska, na Ukrajinu a do Běloruska, zadruhé snížení dovozu z Ruska, zejména energií, za třetí zvýšení cen energií a inflace a začtvrté potenciální dopad na fiskální a měnovou politiku,“ uvedl globální ředitel výzkumu alokace aktiv Invesca Paul Jackson. 15:39 Japonsko rozšíří sankce proti Rusku a zahrne do nich další čtyři ruské banky a dvě desítky jednotlivců. Přísnější sankce Tokio zavede i vůči Bělorusku, zmrazí například majetek ministra obrany Viktara Chrenina. Nově budou na japonském sankčním seznamu ruské banky VTB, Otkritie, Novikombank a Sovkombank. Zmrazení majetku se bude týkat dalších 18 jednotlivců. Restrikce se začnou uplatňovat od 2. dubna. 15:36 „Hromy dělostřelectva hřmí nad Kyjevem celý den,“ tweetuje kyjevský novinář Ilja Ponomarenko. „Bitva intenzivně zuří.“ Kompletní online