Dům pro Julii se po letech příprav začne stavět příští rok v Brně. Julinka (†7 měsíců), po které je pojmenován, zemřela před 12 lety na pneumokokovou meningitidu. Rodina věnovala její srdíčko k tranplantaci a nyní na její popud vznikne i hospic, který by dal nejlepší péči rodinám s dětmi, jež bojují s nevyléčitelnou nemocí.

Malá Julinka se nakazila pneumokokem, když jí bylo necelých sedm měsíců, musela být uvedena do umělého spánku, napojena na mimotělní oběh a postupně jí přestávaly fungovat ledviny a další orgány. Svůj boj o život bohužel nevyhrála.

Nenávratně byl poškozen její mozek, rodina svolila k transplantaci srdíčka. „Někdo s Julinčiným silným srdcem stále chodí po světě,“ říká její maminka Petra, která se po smrti dcery odstěhovala do Francie. Stále se však snaží o výstavbu hospicu pro těžce nemocné děti.

Dům by měl vzniknout v klidném prostředí v okrajové části Brna lokality Kociánka. „Jedná se v rámci České republiky o ojedinělý projekt, do nějž se město rozhodlo vstoupit jako partner a investor. Nikdo z nás nepochybuje o velkém přínosu všem členům rodin, do jejichž života zasáhla závažná zdravotní diagnóza,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Stavba začne v novém roce

Hospic pro děti a mládež je navržen jako třípodlažní budova s vnitřním nádvořím. „V novém roce se už přesuneme k samotné realizaci. Začneme soutěží na zhotovitele stavby, kterého bychom měli znát v jarních měsících tak, aby v polovině roku mohla začít stavba. S jejím dokončením a kolaudací počítáme v červnu 2023,“ říká první náměstek Petr Hladík.

Dům bude vybaven širokou nabídkou terapeutických služeb, včetně psychologické, sociální a duchovní pomoci a zázemím pro rodiny nemocných. „Organizace Dům pro Julii, která bude hospic posléze provozovat, zajistí jeho vnitřní vybavení,“ vysvětlil Hladík a dodal, že organizace má pro tento účel zřízen transparentní účet se sbírkou, kam mohou lidé na projekt přispět.

Polovina z fondu

Náklady jsou v současnosti vyčísleny na zhruba 186 milionů korun, polovinu by mohla pokrýt dotace z Evropského fondu. „Jsou rodiny, co se roky nevyspaly více než dvě hodiny v kuse, protože třeba kontrolují dech nemocného dítěte. Jsou rodiny, které nikdy nebyly kvůli péči o nemocné dítě společně na žádném výletě,“ přibližuje těžkosti některých rodin Radka Vernerová, ředitelka Domu pro Julii.